    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові 3 листопада небезпечна погода: попередження синоптиків
03.11.2025  08:21   Рита Парфенова

У Харкові 3 листопада небезпечна погода: попередження синоптиків

3 листопада на Харківщині очікується туман із видимістю до 200 метрів. Через це в регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.


Фото з відкритих джерел

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Харкові та області, повідомляє РЕДПОСТ.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, вранці та в першій половині дня 3 листопада очікується туман із видимістю від 200 до 500 метрів.

Через складні умови оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці радять водіям дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам бути максимально уважними на дорогах.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада очікується хмарний день без істотних опадів. Стовпчики термометрів підіймуться до 13° тепла.

Тэги:  негода, харків, туман
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Суспільство У Харкові та області 25 жовтня очікують сильний вітер і зливи 20.10 Суспільство У Харкові очікуються заморозки на поверхні ґрунту 19.10 Суспільство Синоптики попереджають про осінні заморозки на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 