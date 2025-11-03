У Харкові 3 листопада небезпечна погода: попередження синоптиків

3 листопада на Харківщині очікується туман із видимістю до 200 метрів. Через це в регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Харкові та області, повідомляє РЕДПОСТ.
За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, вранці та в першій половині дня 3 листопада очікується туман із видимістю від 200 до 500 метрів.
Через складні умови оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці радять водіям дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам бути максимально уважними на дорогах.
