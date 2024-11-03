03.11.2024 07:30 Рита Парфенова

3 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні в Україні відзначаються День інженерних військ.

День інженерних військ України затверджено Указом Президента 27 жовтня 1999 року на знак визначних заслуг саперів, ветеранів та воїнів-інженерів України. У загальній структурі Збройних Сил України інженерні війська належать до спеціальних військ. Організаційно частини та підрозділи інженерних військ ЗС України входять до складу Сухопутних військ, Військ Протиповітряної оборони та Військово-морських Сил, а у складі військово-повітряних Сил є інженерно-аеродромні частини та підрозділи. Саме інженерні війська першими освоюють нові засоби ведення бою.

* * *

У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України. Це професійне свято було започатковано у квітні 1999 року указом президента Леоніда Кучми "на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики". Зазначається щорічно у першу неділю листопада.



До працівників соціальної сфери входять співробітники Міністерства праці та соціальної політики України, управлінь з питань соціального захисту в регіонах, Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві тощо.

* * *

3 листопада у світі відзначають незвичайне свято — День збереження таємниці. Хто і коли придумав його відзначати — невідомо, очевидно, це також стосується розряду секретної інформації.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала. За Юліанським календарем, 3 листопада православна церква вшановує пам’ять двох святих — Іларіона Великого, який жив у III-IV століттях в Палестині, та Іларіона Псковоозерського, який жив у XVI столітті недалеко від Чудського озера.

Цього дня вшановується пам'ять преподобного Іоанна. З цього дня починали чекати на холод і заморозки. Всі важливі справи та поїздки відкладалися на інший час.

Що можна, а що не можна робити 3 листопада

Цього дня не можна було вирушати у подорож. Також заборонялося піднімати щось із землі. Такий предмет міг завдати нещастя.



Також не рекомендувалося хвалитися чимось або з'ясовувати стосунки з кривдниками.



Не можна було нити, відмовляти у допомозі та приймати подарунки від малознайомих людей. Вважалося, що таким чином можна забрати у того, хто дарує хворобу і проблеми.



Цього дня заохочувалося прибирання у будинку. Було прийнято роздавати їжу та солодощі тим, хто цього потребував. За традицією господині пекли пиріжки.



Увечері господині збиралися вдома в когось із подруг і влаштовували посиденьки. При цьому вони шили, пряли, вишивали. Вважалося, що "робота цього дня сама сперечатися, а нитка не рветься, візерунок же радуватиме око не один рік".

Також цього дня

1493 року Христофор Колумб відкрив Домініку.



1749 - народився Даніель Резерфорд, англійський вчений, який відкрив азот.



1871 – У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона.



1888 – Знайдена остання жертва Джека-Різника.



1900 – народився Адольф Дасслер, засновник відомої фірми спортивного одягу Adidas.



1903 – Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.



1903 – голландський фізіолог Віллем Ейнтговен оголосив про винахід електрокардіографа.



1905 – Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.



1918 – Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.



1918 – Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.



1918 – На станції Скороходове (біля Полтави) зустрілися Гетьман України П. Скоропадський і отаман Війська Донського П. Краснов для договору про українсько-донський кордон.



1921 – народився Чарльз Бронсон, американський кіноактор («Чудова сімка», «Одного разу на Заході», «Морський вовк»).



1927 – У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда – перший у світі підводний тунель для транспорту.



1931 – народилася Моніка Вітті (справжнє ім'я – Марія Луїза Чечареллі), італійська актриса («Ніч», «Пригода», «Червона пустеля», «Затемнення»).



1937 – В урочищі Сандармох (Карельська АРСР, Російська РФСР, СРСР) за рішенням окремої трійки Ленінградського обласного управління НКВС СРСР розстріляно 265 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення. У списку «українських буржуазних націоналістів», страчених 3 листопада, Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та багато інших представників національної інтелігенції. Загалом в один день розстріляно десятки вчених, літераторів, працівників культури й освіти, діячів мистецтв – цвіту української нації.



1941 – у Києво-Печерській лаврі було підірвано Успенський собор. Існує кілька версій: собор був підірваний фашистами; агентами НКВС; партизанами, які мали намір знищити президента Словаччини Тисо, який відвідував його.



1957 – Здійснено запуск космічного апарату «Супутник-2» із собакою Лайкою на борту. Собака загинув за короткий час після старту від перегріву.



1959 – народився Дольф Лундгрен, шведський актор, режисер, сценарист та продюсер («Розбірки в маленькому Токіо», «Універсальний солдат», «Джонні Мнемонік», «Чистильник»).



1962 – народилася українська письменниця Ірен Роздобудько.



1969 – народився Роберт Майлз, DJ та композитор.



1995 – вчені Техаського університету вперше виділили ген грудного раку.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аза, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем’ян, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Пелагея, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян.

за Юліанським календарем: Анна, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Євдокія, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян.