03.11.2025  14:45

Фестиваль вуличних видів спорту зібрав понад 200 учасників у Харкові

На фестивалі пройшли змагання з воркауту та відкриті майстер-класи з популярних вуличних напрямів.

У Харкові відбувся фестиваль вуличних видів спорту

У Харкові відбувся міський фестиваль вуличних видів спорту, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.

Основною подією заходу стали змагання з воркауту, у яких взяли участь понад 200 спортсменів. Також для відвідувачів провели відкриті майстер-класи з воркауту, брейкінгу, діджеїнгу та каліграфії.

У Харкові відбувся фестиваль вуличних видів спорту

Учасники фестивалю отримали подарунки від партнерів, а сам захід відбувся з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбувся масштабний Дитячий футбольний турнір.
 
У Харкові відбувся фестиваль вуличних видів спорту
