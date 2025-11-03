03.11.2025 14:35 Рита Парфенова

Фестиваль вуличних видів спорту зібрав понад 200 учасників у Харкові

На фестивалі пройшли змагання з воркауту та відкриті майстер-класи з популярних вуличних напрямів.

У Харкові відбувся міський фестиваль вуличних видів спорту, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.

Основною подією заходу стали змагання з воркауту, у яких взяли участь понад 200 спортсменів. Також для відвідувачів провели відкриті майстер-класи з воркауту, брейкінгу, діджеїнгу та каліграфії.

Учасники фестивалю отримали подарунки від партнерів, а сам захід відбувся з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.

