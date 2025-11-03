    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція повідомила про підозру чоловіку, який викрав автівку у знайомої
03.11.2025  14:57   Рита Парфенова

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який викрав автівку у знайомої

Поліція оперативно встановила місцезнаходження автомобіля та затримала підозрюваного.

46-річний харків’янин незаконно заволодів автомобілем своєї знайомої

У Салтівському районі Харкова поліцейські викрили 46-річного чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем своєї знайомої. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУНП в Харківській області.

Зловмисник проник у салон авто, відчинивши задні двері, після чого завів машину шляхом механічного втручання у систему запалювання. Оперативники відділу кримінальної поліції швидко встановили місце знаходження транспортного засобу та самого викрадача.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини повідомили чоловіку про підозру у незаконному заволодінні двома транспортними засобами.

Тэги:  крадіжка, харків
