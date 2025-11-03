Поліція повідомила про підозру чоловіку, який викрав автівку у знайомої

Поліція оперативно встановила місцезнаходження автомобіля та затримала підозрюваного.
У Салтівському районі Харкова поліцейські викрили 46-річного чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем своєї знайомої. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУНП в Харківській області.
Зловмисник проник у салон авто, відчинивши задні двері, після чого завів машину шляхом механічного втручання у систему запалювання. Оперативники відділу кримінальної поліції швидко встановили місце знаходження транспортного засобу та самого викрадача.
Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини повідомили чоловіку про підозру у незаконному заволодінні двома транспортними засобами.
