Діти з Харкова взяли участь у Міжнародному марафоні культурної дипломатії (фото)

Юні мешканці Харкова долучилися до міжнародної освітньо-мистецької програми та представили свої роботи на виставці у Чехії.


Як повідомляє РЕДПОСТ, в рамках Міжнародного марафону культурної дипломатії «Діти і мистецтво для України» цього тижня делегація вихованців Дитячої художньої школи №2 ім. П. О. Левченка бере участь у програмі в Празі, що проходить під патронатом Міністерства закордонних справ України та за підтримки Посольства України в Чеській Республіці.
 
Юні художники долучилися до міжнародної освітньо-мистецької програми та представили свої роботи на виставці «100 картин дітей незламної України». Захід відвідав Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.
 
Також у рамках візиту учасники отримали можливість поспілкуватися з чеським художником Олександром Оніщенком.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що юні харківські митці презенують свої роботи на виставці.
 
