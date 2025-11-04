    
04.11.2025  16:50   Віталій Хіневич

У Харкові трамваї №16, 16А і 27 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Нескорених, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, буде припинений з 9:00 до 16:00 5 листопада.

 
Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, передає РЕДПОСТ.
 
В цей час трамваї курсуватимуть так: 
 
№16:  розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в'їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Нескорених - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Нескорених - вул. Академіка Павлова - в'їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»; 
 
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Нескорених - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відзначили День залізничника.
 
Тэги:  дороги, харків
