04.11.2025 16:20 Віталій Хіневич

У Харкові відзначили День залізничника

Урочистий захід з нагоди Дня залізничника відбувся сьогодні, 4 листопада, в Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У ньому взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Нестеренко, керівництво області, працівники регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ін.

Під час вітального слова Олександр Новак подякував працівникам залізничної сфери за самовідданість, витримку та підтримку містян у складні воєнні часи. Він пригадав перші дні повномасштабного вторгнення, коли саме залізничники на вокзалах допомагали сотням тисяч громадян виїжджати з прифронтового Харкова.

«Українська залізниця - це завжди рух вперед. Зараз ворог нещадно нищить наші міста, зокрема й залізничну інфраструктуру. Але ви не зупиняєтеся: відновлюєте все і продовжуєте працювати. Дякую за вашу незламність! Бажаю міцного здоров’я, невпинного розвитку, професійних успіхів та миру!» - сказав Олександр Новак.

Кращим працівникам підприємства вручили нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, почесні грамоти міськради та виконавчого комітету, Подяки міського голови, а також цінні подарунки.

