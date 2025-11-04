04.11.2025 11:41 Рита Парфенова

Слобожанські «Скіфи» ліквідували ворожу диверсійну групу на підступах до позицій: відео

На Харківщині підрозділ 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ провів операцію проти диверсійної групи противника. Ворог зазнав втрат і відступив не в повному складі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в осінній період 2025 року на Південно-Слобожанському напрямку 5-та Слобожанська бригада «Скіф» Національної гвардії України провела операцію проти диверсійної групи супротивника.

Зловмисники використали пошкоджені будівлі та природні укриття, зокрема дерева й тунелі, щоб сховатися поблизу передових позицій. Підрозділ «Скіф» виявив і уражав ці цілі — внаслідок бою ворог відступив частково з втратами.

За повідомленням, один із застосованих прийомів полягав у роботі по укриттях, де рикошети від поверхонь підвищували ефективність ураження. Підрозділ також зафіксував знищення групи диверсантів у будівлі, яка раніше зазнала значних пошкоджень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як слобожанські «Скіфи» ліквідують штурмові групи ворога на Харківщині.