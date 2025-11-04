04.11.2025 11:30

Як знайти свій ВІН-код: 7 місць, де його шукати

Кожен автомобіль має власний «ідентифікаційний паспорт» — ВІН-код. Це 17 символів, які приховують детальну інформацію про модель, рік випуску, країну виробництва та комплектацію. Без нього неможливо перевірити історію авто, підібрати запчастини чи навіть оформити страховку. Але не всі водії знають, де саме шукати цей номер. У сучасних машинах він може бути нанесений одразу в кількох місцях — і знання цих точок допоможе зекономити час і нерви.

1. Під лобовим склом

Найзручніше місце, яке передбачили майже всі виробники, — під лобовим склом з боку водія. Саме тут розташована невелика табличка або вибитий номер, який добре видно зовні. Цей варіант зручний для перевірки авто перед купівлею: ВІН-код можна сфотографувати, не відкриваючи капот і не маючи доступу до салону.

2. На стійці передніх дверей

Якщо відкрити двері водія, на внутрішній частині стійки зазвичай розміщена металева табличка або наклейка з технічними даними — тиском у шинах, вагою авто та ВІН-кодом. Це один із найбільш надійних способів підтвердити, що кузов і документи належать одному автомобілю.

3. У моторному відсіку

У підкапотному просторі ВІН-код часто вибивають безпосередньо на кузові або кронштейні. У деяких моделях він може бути на правому лонжероні чи перегородці між двигуном і салоном. У цьому місці код найкраще захищений від пошкоджень, проте з часом може покриватись шаром бруду чи фарби.

4. На панелі під сидінням або біля запасного колеса

Деякі виробники (зокрема японські й корейські) дублюють VIN-код у непомітних місцях, щоб ускладнити підробку. Наприклад, на панелі під переднім сидінням або біля ніші запасного колеса. Такі коди зручно перевіряти під час купівлі авто на вторинному ринку.

5. У техпаспорті та сервісній книжці

Офіційні документи також містять ваш ВІН-код. У техпаспорті він зазвичай розташований у верхній частині, а в сервісній книжці — на першій сторінці або у вигляді наклейки. Ці записи мають повністю збігатися з номером на кузові. Якщо символи різняться хоча б на одну літеру, це привід для додаткової перевірки.

6. У базі електронних систем автомобіля

У сучасних авто дані про ВІН-код зберігаються в електронних блоках управління. Їх можна зчитати через діагностичний сканер або офіційний сервіс. Це надійний спосіб переконатися, що ніхто не змінював номер фізично, адже електронний запис дублює заводську інформацію.

7. На елементах кузова або шасі

Деякі виробники дублюють код на окремих деталях кузова, наприклад, капоті, дверях чи підрамнику. Це робиться для підвищення захисту від крадіжок. Якщо авто побувало у серйозному ДТП, варто звірити всі дублікати — це допоможе з’ясувати, які елементи були замінені.

Як використовувати ВІН-код для підбору запчастин в Exist.ua

Знання свого ВІН-коду стане у пригоді не лише під час перевірки авто, а й у подальшому обслуговуванні. Онлайн-платформа Exist.ua пропонує сервіс підбору запчастин за vin-кодом для всіх популярних марок — від Audi, BMW і Volvo до Toyota, Renault, Ford чи Hyundai.

Користувач вводить VIN-код у спеціальне поле, і система автоматично визначає модель, рік випуску, комплектацію та двигун. Після цього формується каталог лише тих деталей, які точно підходять саме вашому автомобілю. Exist.ua співпрацює з офіційними постачальниками, тому навіть аналоги мають сертифікати якості, що гарантує захист від підробок і сумнівних продавців.

Знайти — означає зрозуміти

ВІН-код — це не просто набір символів, а унікальний «паспорт» вашого авто. Знаючи, де його шукати, ви зможете підтвердити справжність машини, перевірити її історію та безпечно обслуговувати. І хоча ці 17 символів займають лише один рядок, саме вони визначають прозорість і довіру у світі автомобілів.