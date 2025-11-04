04.11.2025 19:21 Дмитро Колонєй

Хитрий харківський ділок заборгував місту сотні тисяч гривень

Прокуратура поновила інтереси харківської територіальної громади у сфері земельних відносин.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на території Індустріального району Харкова розташовані нежитлові будівлі, право власності на які з 2019 року зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю.

Попри це, земельну ділянку під зазначеними об’єктами нерухомості у встановленому законом порядку оформлено не було.

У порушення вимог статті 206 Земельного кодексу України, підприємство фактично користувалося ділянкою без укладеного договору оренди та без сплати орендної плати.

За період з 1 січня 2020 року по 14 квітня 2021 року товариство не сплатило плату за користування землею на суму близько 450 тисяч гривень.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова звернувся до суду з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів.

Під час розгляду справи відповідач повністю визнав позовні вимоги, і рішенням Господарського суду Харківської області від 22 жовтня 2025 року позов прокуратури задоволено у повному обсязі.

З урахуванням клопотання відповідача суд надав розстрочку виконання рішення щодо сплати заборгованості строком на десять місяців.