Ніжні печінкові млинці з ситною овочевою начинкою
Покроковий рецепт корисних рулетиків із обсмаженими овочами.

, печінкові млинці - це чудовий спосіб урізноманітнити раціон і запропонувати домашнім корисну, але при цьому неймовірно смачну страву.
Печінкові млинці з морквою та цибулею
Продукти
-
500 гр курячої печінки,
-
1 зубчик часнику,
-
1/2 ч. л. солі,
-
1/3 ч. л. чорного перцю,
-
1 яйце,
-
250 мл молока,
-
3 ст. з невеликою гіркою борошна,
-
2 ст. олії.
Для начинки:
-
180 г сметани, йогурту чи грецького йогурту,
-
2-3 цибулини,
-
1-2 моркви,
-
олія.
Покроковий рецепт приготування
-
Промити сиру курячу печінку.
-
Видалити жилки.
-
Прокрутити підготовлену печінку через м'ясорубку, щоб одержати пюре.
-
Подрібнити часник.
-
Додати в печінкове пюре часнику, сіль і чорний перець .
-
Влити молоко (250 мл) та покласти одне яйце.
-
Просіяти муку|борошно| (3 ст.л. з невеликою гіркою) і додати|добавляти| її до рідких інгредієнтів.
-
За допомогою віночка замісити однорідне тісто без грудочок.
-
Змастити млинцеву сковороду олією (2 ст.л.) та розігріти її.
-
Вилити порцію тесту на сковороду, як для звичайного тонкого млинця.
-
Смажити млинець з двох сторін до рум'яності та готовності.
-
Викладати готові млинці чаркою на блюдо.
-
Натерти моркву (1-2 шт.) на терці.
-
Дрібно нарізати цибулю (2-3 шт.).
-
Обсмажити підготовлені овочі в розігрітій олії до повної готовності.
-
Взяти приготовані печінкові млинці.
-
Змастити кожен млинець йогуртом (180 г).
-
Поступово розподілити по поверхні млинця обсмажену овочеву масу.
-
Згорнути млинець щільною трубочкою.
-
Розрізати кожну трубочку навпіл для зручної подачі.
-
Викласти на блюдо сервіровки.
