18.10.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Ніжні печінкові млинці з ситною овочевою начинкою

Покроковий рецепт корисних рулетиків із обсмаженими овочами.

 
Як пише РЕДПОСТ, печінкові млинці - це чудовий спосіб урізноманітнити раціон і запропонувати домашнім корисну, але при цьому неймовірно смачну страву.
 

Печінкові млинці з морквою та цибулею

Продукти

 
  • 500 гр курячої печінки,
  • 1 зубчик часнику,
  • 1/2 ч. л. солі,
  • 1/3 ч. л. чорного перцю,
  • 1 яйце,
  • 250 мл молока,
  • 3 ст. з невеликою гіркою борошна,
  • 2 ст. олії.
 

Для начинки:

  • 180 г сметани, йогурту чи грецького йогурту,
  • 2-3 цибулини,
  • 1-2 моркви,
  • олія.
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Промити сиру курячу печінку.
  2. Видалити жилки.
  3. Прокрутити підготовлену печінку через м'ясорубку, щоб одержати пюре.
  4. Подрібнити часник. 
  5. Додати в печінкове пюре часнику, сіль  і чорний перець .
  6. Влити молоко (250 мл) та покласти одне яйце.
  7. Просіяти муку|борошно| (3 ст.л. з невеликою гіркою) і додати|добавляти| її до рідких інгредієнтів.
  8. За допомогою віночка замісити однорідне тісто без грудочок.
  9. Змастити млинцеву сковороду олією (2 ст.л.) та розігріти її.
  10. Вилити порцію тесту на сковороду, як для звичайного тонкого млинця.
  11. Смажити млинець з двох сторін до рум'яності та готовності.
  12. Викладати готові млинці чаркою на блюдо.
  13. Натерти моркву (1-2 шт.) на терці.
  14. Дрібно нарізати цибулю (2-3 шт.).
  15. Обсмажити підготовлені овочі в розігрітій олії до повної готовності.
  16. Взяти приготовані печінкові млинці.
  17. Змастити кожен млинець йогуртом (180 г).
  18. Поступово розподілити по поверхні млинця обсмажену овочеву масу.
  19. Згорнути млинець щільною трубочкою.
  20. Розрізати кожну трубочку навпіл для зручної подачі.
  21. Викласти на блюдо сервіровки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати майонез з авокадо.

