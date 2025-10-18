18.10.2025 21:15 Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили подробиці про ворожий обстріл Лозової

18 жовтня близько 17:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено будинки та господарчі споруди. Постраждали пʼятеро людей: троє жінок та 39‑річний чоловік отримали поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією, по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ), випущеною з тимчасово окупованої території України. Триває встановлення її модифікації та дальності польоту.

«Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова. Додаткові деталі будуть повідомлені після завершення всіх слідчих та експертних дій.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для повного документування обставин злочину», - йдеться у повідомленні.

