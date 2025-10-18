    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прокуратурі повідомили подробиці про ворожий обстріл Лозової
18.10.2025  21:15   Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили подробиці про ворожий обстріл Лозової

18 жовтня близько 17:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено будинки та господарчі споруди. Постраждали пʼятеро людей: троє жінок та 39‑річний чоловік отримали поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.
 
 
За попередньою інформацією, по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ), випущеною з тимчасово окупованої території України. Триває встановлення її модифікації та дальності польоту.
 
 
«Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова. Додаткові деталі будуть повідомлені після завершення всіх слідчих та експертних дій.
 
Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для повного документування обставин злочину», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під ворожим обстрілом перебувало 12 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.10 Надзвичайні події Ворог обстріляв Лозову: кадри наслідків 18.10 Надзвичайні події Ворожий дрон вбив чоловіка на Харківщині 18.10 Надзвичайні події Безпілотник атакував Харків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 