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05.03.2023  18:41   Дмитро Колонєй

Ворог зміцнює кордони та обстрілює селища на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське.
 
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії та обстріляв з артилерії райони 3 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Піщане.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 березня 2023 року окупанти обстріляли з артилерії більше 22 населених пунктів Харківщини.
 

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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