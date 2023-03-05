Ворог зміцнює кордони та обстрілює селища на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Навколишні не оцінять нових проектів та ініціатив. Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно», спокійно розуміючись на старих завалах.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.
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