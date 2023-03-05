05.03.2023 19:19 Дмитро Колонєй

Що відомо про пільги абітурієнтів під час вступу-2023

Стало відомо, чи будуть діяти пільги у 2023 році та про інші особливості вступу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Канал 24, чиновники кажуть, що механізм застосування цьогорічних пільг для жителів особливо небезпечних територій визначать навесні. При цьому враховуватимуть ситуацію в Україні.

До слова, на сьогодні триває другий етап переведення на бюджетну форму навчання пільговиків, які зараховані до коледжів та вишів до 2021 року включно. Мовиться про жителів особливо небезпечних територій, дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом у 2022 році понад 21 тисяча студентів отримала дозвіл для переведення на безплатне навчання.

Нагадаємо, як вступатимуть у виші випускники з ТОТ у 2023 році

У 2023 році для вступників, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), зробили виняток щодо складання НМТ.

Такі абітурієнти зможуть вступати до вишів України дистанційно.

При цьому результати НМТ у них не вимагатимуть.

Вступна кампанія – 2023: коротко

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.

Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.



