11.02.2023 15:43 Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи наступатиме Росія 24 лютого 2023 року

Представник ГУР про наступ окупантів на річницю повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, представник управліня Андрій Черняк поінофрмував, у якій мірі можуть піти в наступ окупанти:

«У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого 2023 року широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що країна-агресорка вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні», — зазначив представник воєнної розвідки України.

Андрій Черняк заявив, що РФ планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України».

Андрій Черняк також підкреслив, що в росії не вистачає високоточної зброї.

«Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», — підсумував представник воєнної розвідки України.



