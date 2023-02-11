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11.02.2023  15:43   Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи наступатиме Росія 24 лютого 2023 року

Представник ГУР про наступ окупантів на річницю повномасштабного вторгнення.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управліня  Андрій Черняк поінофрмував, у якій мірі можуть піти в наступ окупанти:
 
«У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого 2023 року широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що країна-агресорка вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні», — зазначив представник воєнної розвідки України.
 
Андрій Черняк заявив, що РФ планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України».
 
Андрій Черняк також підкреслив, що в росії не вистачає високоточної зброї.
 
«Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», — підсумував представник воєнної розвідки України.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, наступ, україна
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