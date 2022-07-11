11.07.2022 21:19 Дмитрий Колоней
Под Харьковом пойман предатель, сообщавший врагам о дислокации ВСУ
Под Харьковом мужчина помогал оккупантам.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, следствие установило, что житель с. Кисели Лозовского района собирал информацию о местонахождении ВСУ, фотографировал технику и боеприпасы украинских военных. Собранные данные злоумышленник посылал через личные сообщения гражданам России. Также он публиковал их в созданной им же группе в мессенджере, участниками которой в том числе были представители страны-агрессора.
Снейчас мужчина находится под стражей. Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова. Досудебное расследование проводили следователи Управления СБ.
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