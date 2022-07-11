Мы как скот для них?, - командиры оккупантов подделывают подписи своих солдат (видео)

11.07.2022 20:53 Дмитрий Колоней

Военная разведка Украины перехватила разговор захватчика.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украина, в новом перехвате оккупант рассказывает брату, что на новом «контракте» о продлении службы сфальсифицировали его подпись. На самом деле он контракта не подписывал, а единственный документ, передавший командованию – рапорт об отказе служить дальше.

Брат возмущается и советует родственнику не подписывать документы и отказываться от дальнейшей службы: «Мы добьемся все равно. Мы с матерью, у нас 70 тысяч есть. сейчас найдем адвоката, кредит возьму, но я сделаю независимую экспертизу и вы… этих пи… (накажу непорядочных чиновников). И потом подам на них такой иск, что мне еще лет 10 можно не работать.

Ты главное не поддавайся. Не бойся вообще ничего. Пусть угрожают: посадят, не посадят. Скажи: зато жив буду… Этот пиз… (болтун) путин! Я ничего не понимаю. Утром выступал, кричал, что все увольняющие ЛНР должны отдохнуть. Теперь уже перенаправляет всех на донецкий. Какая-то… ерунда.

Мы как скот для них или как? Я тебе рассказывал, что мне прислало министерство обороны? Там всяческую чепуху написали: у нас там по первому требованию медицина работает ох…но, солдаты на первом месте, вы не переживайте, горячее питание – солдатам первое-второе дают. Я говорю: вы пи…лы еще не написали, что крем для загара им даете! Они там лежат и отдыхают. Вы что там, по собственному желанию или как? Поднимайтесь все вместе и начинайте бастовать».