11.07.2022 20:12 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики заменят 200 километров труб

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», бригады предприятия работают без выходных, чтобы подготовить магистрали к новому отопительному сезону.

Продолжаются ремонтные и профилактические работы на всех источниках теплоснабжения. По городу ведутся перекладки труб разного диаметра. В общей сложности запланировано заменить 200 км теплопроводов.

Кроме того, ХТС снова обращаются к гражданам с просьбой предоставить доступ к квартирам, особенно там, где выбиты окна и разморожены системы, чтобы специалисты вовремя устранили проблемы в отопительной системе дома и заполнили ее теплоносителем.

«Специалисты срежут поврежденную батарею и вместо нее установят шаровой кран. Благодаря этому жильцы могут в любой момент установить новый радиатор и подключить его к системе отопления, и для этого не придется отключать от услуги весь подъезд, как обычно в старых домах, где не предусмотрена автономность радиаторов от общедомовой системы», - отметили на предприятии.