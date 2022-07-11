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11.07.2022  20:12   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики заменят 200 километров труб

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», бригады предприятия работают без выходных, чтобы подготовить магистрали к новому отопительному сезону. 
 
Продолжаются ремонтные и профилактические работы на всех источниках теплоснабжения. По городу ведутся перекладки труб разного диаметра. В общей сложности запланировано заменить 200 км теплопроводов.  
 
Кроме того, ХТС снова обращаются к гражданам с просьбой предоставить доступ к квартирам, особенно там, где выбиты окна и разморожены системы, чтобы специалисты вовремя устранили проблемы в отопительной системе дома и заполнили ее теплоносителем. 
 
«Специалисты срежут поврежденную батарею и вместо нее установят шаровой кран. Благодаря этому жильцы могут в любой момент установить новый радиатор и подключить его к системе отопления, и для этого не придется отключать от услуги весь подъезд, как обычно в старых домах, где не предусмотрена автономность радиаторов от общедомовой системы», - отметили на предприятии.
 
Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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