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11.07.2022  19:43   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов побывал на местах "прилетов" в Харькове (видео)

Харьковский городкой голова Игорь Терехов проинспектировал ход работ.


Игорь Терехов побывал на местах "прилетов" в Харькове (видео)

Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов побывал на местах сегодняшний ночных и дневных «прилетов».

Уже завтра коммунальные службы начнут ремонты. Сегодня уже идут расчистки территорий.

Напомним, снаряды реактивных систем залпового огня стреляли утром 11 июля по мирным кварталам Харькова.
 
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Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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