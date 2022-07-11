    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обстрел «Ураганами»: в Харькове задокументировали преступление оккупантов (фото)
11.07.2022  19:23   Дмитрий Колоней

Обстрел «Ураганами»: в Харькове задокументировали преступление оккупантов (фото)

Правоохранители Харькова осмотрели место событий.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылваясь на Полицию, утром 11 июля 2022 года снаряды врагов попали по жилым домам мирных жителей города и торгового центра. В результате попаданий были разрушены жилые дома, хозяйственные здания, гаражи, транспортные средства. Вспыхнуло несколько пожаров.
 
 
Сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнического управления, криминалисты проводят осмотр мест событий, собирают обломки от снарядов, опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют преступления против мирного населения.
 
 
Предварительно установлено, что обстрел города производился из реактивной системы залпового огня «Ураган».
По данному факту следователям возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
 
Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Обстрел центра Харькова: спасатели разбирали завалы дома (фото, видео) 11.07 Криминал и происшествия Сегодня враг поменял тактику: Игорь Терехов о ракетных и артобстрелах Харькова 11 июля 11.07 Криминал и происшествия Пострадал ТЦ и жилые дома: фото последствий обстрела Харькова 11 июля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 