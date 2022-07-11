11.07.2022 19:23 Дмитрий Колоней

Обстрел «Ураганами»: в Харькове задокументировали преступление оккупантов (фото)

Правоохранители Харькова осмотрели место событий.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылваясь на Полицию, утром 11 июля 2022 года снаряды врагов попали по жилым домам мирных жителей города и торгового центра. В результате попаданий были разрушены жилые дома, хозяйственные здания, гаражи, транспортные средства. Вспыхнуло несколько пожаров.

Сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнического управления, криминалисты проводят осмотр мест событий, собирают обломки от снарядов, опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют преступления против мирного населения.

Предварительно установлено, что обстрел города производился из реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данному факту следователям возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.