11.07.2022 18:58 Дмитрий Колоней

Харьковские выпускники за границей начали получать аттестаты

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.



Харьковские выпускники за границей начали получать аттестаты



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент науки и образования Харьковской ОВА, более 50 аттестатов отправлено за границу.

Так, выпускники школ, которые в связи с полномасштабным вторжением России должны были уехать за границу, смогут получить документ об образовании в дипломатических учреждениях Украины в других странах.

Документы об окончании базового или полного среднего образования будут выдаваться в дипучреждениях по заявлению.

«Заявление могут подать самостоятельно родители, опекуны, родственники, совершеннолетний выпускник и в отдельных случаях несовершеннолетние соискатели образования», – рассказали в Департаменте.

Ознакомиться с образцом заявления на получение документа об образовании для выпускников, выехавших за границу, можно по ссылке.

После заполнения заявление необходимо отправить вместе со сведениями об успешности (табель, эл. журнал, и т.д.) по электронному адресу: [email protected]