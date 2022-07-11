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11.07.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Харьковские выпускники за границей начали получать аттестаты

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.


Харьковские выпускники за границей начали получать аттестаты
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент науки и образования Харьковской ОВА, более 50 аттестатов отправлено за границу.
 
Так, выпускники школ, которые в связи с полномасштабным вторжением России должны были уехать за границу, смогут получить документ об образовании в дипломатических учреждениях Украины в других странах.
 
Документы об окончании базового или полного среднего образования будут выдаваться в дипучреждениях по заявлению.
 
«Заявление могут подать самостоятельно родители, опекуны, родственники, совершеннолетний выпускник и в отдельных случаях несовершеннолетние соискатели образования», – рассказали в Департаменте.
 
Ознакомиться с образцом заявления на получение документа об образовании для выпускников, выехавших за границу, можно по ссылке.
 
После заполнения заявление необходимо отправить вместе со сведениями об успешности (табель, эл. журнал, и т.д.) по электронному адресу: [email protected]
 
 
Тэги:  аттестат, выпускники за границей, харьков
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