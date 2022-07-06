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06.07.2022  15:30   Дмитрий Колоней

Бывший страж порядка сотрудничал с врагом под Харьковом (фото)

Экс-полицейский возглавил псевдоотдел полиции оккупантов под Харьковом.

Сотрудничал с врагом бывший страж порядка в Боровой. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что бывший правоохранитель перешел на сторону врага во временно оккупированном пгт Боровой Изюмского района. По требованию военных РФ подозреваемый начал склонять своих бывших коллег к сотрудничеству с «освободителями».
 
Кроме того, мужчина должен гарантировать российской армии безопасное пребывание в указанном оккупированном населенном пункте. В благодарность оккупанты назначили мужчину руководителем так называемого «Боровского отдела народной милиции».
 
Фигурант заочно уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области бывший правоохранитель перешел на сторону врага.
 
Тэги:  предатель, агрессия россии, харьков, боровая
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