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06.07.2022  15:00   Дмитрий Колоней

Коммунальщики следят за состоянием парков Харькова (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».


Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», продолжается благоустройство города. Так, бригады предприятия в Холодногорском районе с помощью подметально-уборочной машиной поддерживают чистоту на пешеходных зонах, аллеях и тротуарах в парках, следят за цветами, пропалывают клумбы.

Также продолжают создавать новые цветники и косят газоны.

Напомним, ранее мы писали отом,что после обстрелов оккупантов в Харькове восстанавливают парки.

Коммунальщики следят за состоянием парков Харькова

Коммунальщики следят за состоянием парков Харькова

 

Тэги:  коммунальщики, парки, харьков
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