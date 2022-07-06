Коммунальщики следят за состоянием парков Харькова (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», продолжается благоустройство города. Так, бригады предприятия в Холодногорском районе с помощью подметально-уборочной машиной поддерживают чистоту на пешеходных зонах, аллеях и тротуарах в парках, следят за цветами, пропалывают клумбы.
Также продолжают создавать новые цветники и косят газоны.
Напомним, ранее мы писали отом,что после обстрелов оккупантов в Харькове восстанавливают парки.
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В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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