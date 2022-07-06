06.07.2022 15:00 Дмитрий Колоней

Коммунальщики следят за состоянием парков Харькова (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», продолжается благоустройство города. Так, бригады предприятия в Холодногорском районе с помощью подметально-уборочной машиной поддерживают чистоту на пешеходных зонах, аллеях и тротуарах в парках, следят за цветами, пропалывают клумбы.

Также продолжают создавать новые цветники и косят газоны.

Напомним, ранее мы писали отом,что после обстрелов оккупантов в Харькове восстанавливают парки.