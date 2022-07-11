11.07.2022 21:52 Дмитрий Колоней

Харьковские волонтеры-аниматоры дарят радость детям по всей Украине

Поддерживавшие детей в харьковском метро волонтеры выступают с проектом "Счастливое детство Украины".



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Кропивницкий горсовет, несколько дней подряд в Кропивницком на площадке "Атмосфера Мир 2.0" юных крапивничан и детей-переселенцев встречали с развлекательной программой харьковские волонтеры-аниматоры.

Кропивницкий уже третий город после Днепра и Кривого Рога, в который волонтеры приехали с проектом "Счастливое детство Украины". Пятеро харьковчан - Михаил Землин, Алексей Аладин, Артем Герасимьюк, Дмитрий Ли и Александр Власенко создали инициативное объединение "Волонтеры-аниматоры" при поддержке Харьковского центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Молодых, творческих и активных ребят разных по профессии объединило творчество.

- Когда началась война, мы все начали думать, что в это нерадостное и тревожное время наши дети как никогда нуждаются в положительных эмоциях. Мы начали выступать в Харькове и поняли, что и малыши, и взрослые с радостью принимают участие в наших интерактивных программах. Хотя на мгновение они забывают о войне. Дети получают радостные эмоции во время игры, а их родители улыбаются, видя в глазах детей радость. Тогда мы решили, что эти капли счастья нужно дарить во всех городах Украины, в которые уехали люди подальше от войны. Мы отправились в тур по Украине, планируем посетить 25 городов, - рассказал волонтер Михаил Землин.

Программа харьковских волонтеров – это несколько часов сплошного позитива.Здесь и зоотерапия с разноцветными голубями, и игровая программа с ростовыми куклами – героями мультфильмов, и шоу мыльных пузырей, разнообразные игры и конкурсы и обязательно сладкие подарки от ООО Ласка.

– На наше шоу обязательно приглашаем детей-переселенцев. В Кропивницком во время выступления к нам подошла девочка и говорит: "Я вас видела в Харькове". Вы не представляете, сколько радости и теплых объятий было от этой встречи у ребенка и его родителей, и у нас. Очень приятно видеть, когда ребят переполняют радостные эмоции. Мы понимаем, что наше стремление подарить минуты счастья и отвлечь их мнения от сегодняшних событий в стране очень важно, людям это нужно, – добавил Михаил Землин.