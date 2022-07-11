    
Главная Новости Харькова Культура и Туризм Харьковские волонтеры-аниматоры дарят радость детям по всей Украине
11.07.2022  21:52   Дмитрий Колоней

Харьковские волонтеры-аниматоры дарят радость детям по всей Украине

Поддерживавшие детей в харьковском метро волонтеры выступают с проектом "Счастливое детство Украины".


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Кропивницкий горсовет, несколько дней подряд в Кропивницком на площадке "Атмосфера Мир 2.0" юных крапивничан и детей-переселенцев встречали с развлекательной программой харьковские волонтеры-аниматоры. 
 
Кропивницкий уже третий город после Днепра и Кривого Рога, в который волонтеры приехали с проектом "Счастливое детство Украины". Пятеро харьковчан - Михаил Землин, Алексей Аладин, Артем Герасимьюк, Дмитрий Ли и Александр Власенко создали инициативное объединение "Волонтеры-аниматоры" при поддержке Харьковского центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Молодых, творческих и активных ребят разных по профессии объединило творчество.
 
 
- Когда началась война, мы все начали думать, что в это нерадостное и тревожное время наши дети как никогда нуждаются в положительных эмоциях. Мы начали выступать в Харькове и поняли, что и малыши, и взрослые с радостью принимают участие в наших интерактивных программах. Хотя на мгновение они забывают о войне. Дети получают радостные эмоции во время игры, а их родители улыбаются, видя в глазах детей радость. Тогда мы решили, что эти капли счастья нужно дарить во всех городах Украины, в которые уехали люди подальше от войны. Мы отправились в тур по Украине, планируем посетить 25 городов, - рассказал волонтер Михаил Землин.
 
Программа харьковских волонтеров – это несколько часов сплошного позитива.Здесь и зоотерапия с разноцветными голубями, и игровая программа с ростовыми куклами – героями мультфильмов, и шоу мыльных пузырей, разнообразные игры и конкурсы и обязательно сладкие подарки от ООО Ласка.
 
– На наше шоу обязательно приглашаем детей-переселенцев. В Кропивницком во время выступления к нам подошла девочка и говорит: "Я вас видела в Харькове". Вы не представляете, сколько радости и теплых объятий было от этой встречи у ребенка и его родителей, и у нас. Очень приятно видеть, когда ребят переполняют радостные эмоции. Мы понимаем, что наше стремление подарить минуты счастья и отвлечь их мнения от сегодняшних событий в стране очень важно, людям это нужно, – добавил Михаил Землин.
 

 

Источник:   Кропивницкий горсовет
 Тэги:  волонтеры-аниматоры, метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 