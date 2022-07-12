12.07.2022 06:00

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 12 июля

В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.



Фото: Василий Голосный

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером ясло, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Народные приметы

12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.