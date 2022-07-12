Прогноз погоды в Харькове на вторник, 12 июля

В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясло, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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