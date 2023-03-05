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05.03.2023  16:09   Дмитро Колонєй

Допоможить знайти: у Харкові зникла безвісті бабуся

У Харкові розшукують 84-річну Ганну Саніну.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ПРЗ "Мілена", 4 березня 2023 року  близко 13:00, зі свого дому по вулиці Академіка Проскури (с. Жуковського)  вийшла та зникла худорлява, невисока (160 см) сивоволоса сіроглаза жінка - мешканка Харкова 84-річна Ганна Іллівна Саніна 

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Жінка була у сірому пальто з леопардовим принтом і чорній шапці в горошок та з пакетом у руках. Старенька потребує допомоги, бо може  не пам'ятати адреси де проживає. Життєво важливо знайти свідків які могли її бачити.   Ганна Іллівна може перебувати у будь якому районі міста, але бажано охопити перш за все селище Жуковського та район Нових Будинків. Всіх, хто має інформацію, де зараз знаходиться старенька, просят повідомити за телефонами 068 777 01 12 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині бабуся разом із поліцейськими розшукувала онуків.
 
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Источник:   ПРЗ "Мілена"
 Тэги:  зникла жінка, розшук, харків, бабуся, селище жуковського, нові будинки
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