17.02.2023 15:00 Дмитро Колонєй
У лісі під Харковом знайшли дідуся, який заблукав
Пенсіонер заблукав, коли йшов додому під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 16 лютого 2023 року близько 20:00 працівники Чугуївського районного управління, патрулюючи місцевість поблизу лісосмуги в смт Печеніги, помітили сліди людини на снігу, які вели до лісу.
Вдалині правоохоронці побачили людський силует. Поліцейські виявили чоловіка, який тримався за дерево. 67-річний пенсіонер розповів, що гостював у сина в селі П’ятницьке.
Пообіді вирушив додому в смт Печеніги через ліс і втратив орієнтир. Більш ніж п’ять годин він блукав по лісу. У нього не було з собою телефону. Чоловік втратив надію повернутися додому.
Розшукуваного чоловіка поліцейські відвезли до сина в село П’ятницьке.
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