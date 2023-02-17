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17.02.2023  15:00   Дмитро Колонєй

У лісі під Харковом знайшли дідуся, який заблукав

Пенсіонер заблукав, коли йшов додому під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 16 лютого 2023 року близько 20:00 працівники Чугуївського районного управління, патрулюючи місцевість поблизу лісосмуги в смт Печеніги, помітили сліди людини на снігу, які вели до лісу.
  
Вдалині правоохоронці побачили людський силует. Поліцейські виявили чоловіка, який тримався за дерево. 67-річний пенсіонер розповів, що гостював у сина в селі П’ятницьке.
 
Пообіді вирушив додому в смт Печеніги через ліс і втратив орієнтир. Більш ніж п’ять годин він блукав по лісу. У нього не було з собою телефону. Чоловік втратив надію повернутися додому. 
 
Розшукуваного чоловіка поліцейські відвезли до сина в село П’ятницьке.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  допомога, заблукав дідусь, харків
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