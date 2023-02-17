17.02.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про наслідки для екології руйнувань відділень Укрпошти, які вчинили окупанти

Внаслідок ворожих обстрілів були зруйновані або пошкоджені численні відділення АТ «Укрпошта».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

На території Харківської області державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища розрахували шкоду, заподіяну державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Зафіксовано, що руйнувань зазнали будівлі відділень, розташованих в місті Дергачі та в населених пунктах Прудянка, Циркуни, Слатине Дергачівського району, смт Печенеги, селище Коробочкине в Чугуївському районі, в містах Харків, Ізюм, Куп’янськ, Балаклія та в інших місцях. Це призвело до засмічення земельних ділянок навколо будівель відходами скла, цегли, деревини.

Площа земель, засмічених внаслідок руйнувань та пошкодження об’єктів АТ «Укрпошта» в Харківській області, складає близько 1000 м2. А розрахований розмір шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок обстрілів з боку військових рф, становить майже 19,5 млн. грн.

Матеріали за цими фактами скеровані до Харківської обласної прокуратури.



