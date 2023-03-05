05.03.2023 17:01 Дмитро Колонєй
В Україні дорожчають овочі та фрукти: які саме та чому
Експерти пояснили тенденції на ринку України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Знай.ua, з початку весни почала спостеригатися тенденція щодо подорожчання яблук та груш, а також популярних тепличних овочів та тих, що входять до "борщового" набору,
Яблука та груші
Чому зросла ціна
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Активний продаж на тлі скорочення запасів у цей період.
У якій мірі зрсла ціна
Оптові партії сорту "Гала" на ринку сягнули $0,33/кг.
Згрушами аналогічна ситуація, але якщо порівнювати з минулим роком, різниця у вартості суттєва – на 76% дорожче.
Огірки та солодкий перець
Чому зросла ціна
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Низка пропозиція
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Підвищенний попит
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зменшення імпорту через землетрус у Туреччині
Оба овоча супроводжує стрибок цін. Аналітики зазначають, що зараз цей продукт продається на 60% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Цибуля та морква
Чому зросла ціна
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Високий попит на якісну продукцію, якої не вистачає
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Підвищення виробниками відпускних цін.
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