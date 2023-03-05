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05.03.2023  17:01   Дмитро Колонєй

В Україні дорожчають овочі та фрукти: які саме та чому

Експерти пояснили тенденції на ринку України.

Дорожчає борщовий набір, яблука та груші в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Знай.ua, з початку весни почала спостеригатися тенденція щодо подорожчання яблук та груш, а також популярних тепличних овочів та тих, що входять до "борщового" набору, 
 

Яблука та груші

 

Чому зросла ціна

 
  • Активний продаж на тлі скорочення запасів у цей період. 
 

У якій мірі зрсла ціна

Оптові партії сорту "Гала" на ринку сягнули $0,33/кг.
Згрушами аналогічна ситуація, але якщо порівнювати з минулим роком, різниця у вартості суттєва – на 76% дорожче.
 

Огірки та солодкий перець

Чому зросла ціна

  • Низка пропозиція
  • Підвищенний попит
  • зменшення імпорту через землетрус у Туреччині 
 
Оба овоча супроводжує стрибок цін. Аналітики зазначають, що зараз цей продукт продається на 60% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
 

Цибуля та морква

Чому зросла ціна

  • Високий попит на якісну продукцію, якої не вистачає
  • Підвищення виробниками відпускних цін.

 


Источник:   Знай.ua
 Тэги:  прогноз, ціни, овочі, борщ, яблука, груші, фрукти
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