05.03.2023 17:01 Дмитро Колонєй

В Україні дорожчають овочі та фрукти: які саме та чому

Експерти пояснили тенденції на ринку України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Знай.ua, з початку весни почала спостеригатися тенденція щодо подорожчання яблук та груш, а також популярних тепличних овочів та тих, що входять до "борщового" набору,

Яблука та груші

Чому зросла ціна

Активний продаж на тлі скорочення запасів у цей період.

У якій мірі зрсла ціна

Оптові партії сорту "Гала" на ринку сягнули $0,33/кг.

Згрушами аналогічна ситуація, але якщо порівнювати з минулим роком, різниця у вартості суттєва – на 76% дорожче.

Огірки та солодкий перець

Чому зросла ціна

Низка пропозиція

Підвищенний попит

зменшення імпорту через землетрус у Туреччині

Оба овоча супроводжує стрибок цін. Аналітики зазначають, що зараз цей продукт продається на 60% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Цибуля та морква

Чому зросла ціна Високий попит на якісну продукцію, якої не вистачає

Підвищення виробниками відпускних цін.



