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12.07.2022  20:07   Дмитрий Колоней

Корректировал огонь врага: в Харькове пойман предатель (фото)

В Харькове задержан подозрительный мужчина.

Задержан предатель, который корректировал огонь врага по Харькову
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 12 июля 2022 года ​​внимание стражей порядка привлек подозрительный мужчина. Во время общения с полицейскими он постоянно нервничал и путался в своих объяснениях.
 
Задержан предатель, который корректировал огонь врага по Харькову
 
При нем были найдены экшен камера, блокнот с баллистическими расчетами полетов снарядов артиллерии, РСЗО и лазерный дальномер. А в его телефоне обнаружилась переписка и звонки с абонентом из РФ, которому мужчина присылал баллистические расчеты, фото и геометки попаданий вражеских снарядов, в том числе произошедших за последние несколько дней.
 
Задержан предатель, который корректировал огонь врага по Харькову
 
Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем его будут проверять соответствующие службы.
 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  предатель, корректировщик огня, харьков, агрессия россии
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