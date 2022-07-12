12.07.2022 20:07 Дмитрий Колоней

Корректировал огонь врага: в Харькове пойман предатель (фото)

В Харькове задержан подозрительный мужчина.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, днем 12 июля 2022 года ​​внимание стражей порядка привлек подозрительный мужчина. Во время общения с полицейскими он постоянно нервничал и путался в своих объяснениях.

При нем были найдены экшен камера, блокнот с баллистическими расчетами полетов снарядов артиллерии, РСЗО и лазерный дальномер. А в его телефоне обнаружилась переписка и звонки с абонентом из РФ, которому мужчина присылал баллистические расчеты, фото и геометки попаданий вражеских снарядов, в том числе произошедших за последние несколько дней.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем его будут проверять соответствующие службы.