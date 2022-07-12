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12.07.2022  19:34   Дмитрий Колоней

Запретить выдачу повесток на улице и блокпостах: петиция уже собрала половину голосов

Петицию активно подписывают жители страны.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Официальное интернет-представительство президента Украины, идет сбор подписей под петицией  к Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д.
 
 
Как отмечает автор петиции  Игорь Нерозя, по закону о мобилизации очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию.
 
То есть гражданам
  1. информация об очередности недоступна 
  2. нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации.
 
Далее отмечается, что
  • сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше.
  • пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполняли уже на месте. Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей в АЗС, что тоже не очень законно.
 
Поэтому автор петиции просит о следующем:
  1. Набирать резерв в первую очередь из желающих людей.
  2. Запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов.
  3. Или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с поручениями призвать на службу.
Граждане Украины активно подписывают петицию. Выставленный 29 июня 2022 года на сайте документ к 12июля 2022 года уже собрал более половины необходимых подписей 13 084.     
 
Напомним, ранее мыписали о том,что в Украине быстро собрала подписи петиция в поддержку однополых браков.
 
Источник:   Официальное интернет-представительство президента Украины
 Тэги:  петиция, выдача повесток, украина
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