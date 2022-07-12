12.07.2022 19:34 Дмитрий Колоней

Запретить выдачу повесток на улице и блокпостах: петиция уже собрала половину голосов

Петицию активно подписывают жители страны.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Официальное интернет-представительство президента Украины, идет сбор подписей под петицией к Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д.

Как отмечает автор петиции Игорь Нерозя, по закону о мобилизации очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию.

То есть гражданам

информация об очередности недоступна нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации.

Далее отмечается, что

сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше.

пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполняли уже на месте. Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей в АЗС, что тоже не очень законно.

Поэтому автор петиции просит о следующем:

Набирать резерв в первую очередь из желающих людей. Запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов. Или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с поручениями призвать на службу.

Граждане Украины активно подписывают петицию. Выставленный 29 июня 2022 года на сайте документ к 12июля 2022 года уже собрал более половины необходимых подписей 13 084.