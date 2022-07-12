12.07.2022 20:27 Дмитрий Колоней
В Харькове стартовал марафон «21 день добрых дел»
Об этом сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи 12 июля 2022 года стартоваол марафон «21 день добрых дел».
Он проходит на странице команды Школы волонтеров «АVA» в социальной сети «Instagram»
.
Как сообщила начальник Управления по делам семьи и молодежи Алина Помазан, среди прочего, участникам марафона предложат
-
выучить хотя бы три слова на жестовом языке,
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посмотреть украинский фильм вместе с семьей или
-
написать письмо тому человеку, который повлиял на их жизнь.
Самые активные участники, кто не пропустит ни одного дня и выполнит все дополнительные задания, получат призы.
Условия участия:
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каждый выполняет задание,
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снимает это на фото или видео,
-
выкладывает в сториз на своей странице «Instagram» с отметкой и хештегом #21_ava.
Напомним, что Школа волонтеров «AVA» - это проект Управления по делам семьи и молодежи, задача которого - популяризировать волонтерское движение, неформальное образование молодежи, здоровый образ жизни. Выпускники школы волонтеров принимали участие в проведении общегородских спортивных, культурных, образовательных, имиджевых и социальных мероприятий.
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