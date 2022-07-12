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12.07.2022  20:27   Дмитрий Колоней

В Харькове стартовал марафон «21 день добрых дел»

Об этом сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи 12 июля 2022 года стартоваол марафон «21 день добрых дел». 
 
Он проходит на странице команды Школы волонтеров «АVA» в социальной сети «Instagram»
 
Как сообщила начальник Управления по делам семьи и молодежи Алина Помазан, среди прочего, участникам марафона предложат
  • выучить хотя бы три слова на жестовом языке,
  • посмотреть украинский фильм вместе с семьей или
  • написать письмо тому человеку, который повлиял на их жизнь.
 
Самые активные участники, кто не пропустит ни одного дня и выполнит все дополнительные задания, получат призы.
 
Условия участия:
  1. каждый выполняет задание,
  2. снимает это на фото или видео,
  3. выкладывает в сториз на своей странице «Instagram» с отметкой и хештегом #21_ava.
 
Напомним, что Школа волонтеров «AVA» - это проект Управления по делам семьи и молодежи, задача которого - популяризировать волонтерское движение, неформальное образование молодежи, здоровый образ жизни. Выпускники школы волонтеров принимали участие в проведении общегородских спортивных, культурных, образовательных, имиджевых и социальных мероприятий.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  марафон, волонтеры, харьков
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