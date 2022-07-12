12.07.2022 20:27 Дмитрий Колоней

В Харькове стартовал марафон «21 день добрых дел»

Об этом сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи 12 июля 2022 года стартоваол марафон «21 день добрых дел».

Он проходит на странице команды Школы волонтеров «АVA» в социальной сети «Instagram»

Как сообщила начальник Управления по делам семьи и молодежи Алина Помазан, среди прочего, участникам марафона предложат

выучить хотя бы три слова на жестовом языке,

посмотреть украинский фильм вместе с семьей или

написать письмо тому человеку, который повлиял на их жизнь.

Самые активные участники, кто не пропустит ни одного дня и выполнит все дополнительные задания, получат призы.

Условия участия:

каждый выполняет задание, снимает это на фото или видео, выкладывает в сториз на своей странице «Instagram» с отметкой и хештегом #21_ava.

Напомним, что Школа волонтеров «AVA» - это проект Управления по делам семьи и молодежи, задача которого - популяризировать волонтерское движение, неформальное образование молодежи, здоровый образ жизни. Выпускники школы волонтеров принимали участие в проведении общегородских спортивных, культурных, образовательных, имиджевых и социальных мероприятий.