Женщина пострадала в ДТП на Журавлевском спуске (ФОТО)

Авария произошла утром 10 мая.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов утра на Журавлевском спуске произошло ДТП с участием автомобилей Daewwo Lanos и Honda Cr-V.
В аварии пострадала водитель автомобиля Honda. Медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственнро-оперативная группа.
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