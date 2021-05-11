Чуть не сбил пешеходов с детьми на переходе: патрульные нашли «героя» (ВИДЕО, ФОТО)

9 мая в сети появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля ЗАЗ грубо нарушает ПДД и создает аварийную обстановку пешеходам.
Днем 10 мая патрульные разыскали правонарушителя. Мужчина признался в содеянном и признал свою вину.
Инспекторы составили на гражданина административную постановление по ч.2 ст. 122 (Выезд на полосу встречного движения на дороге, имеет две полосы движения в каждом направлении) и административный протокол по ч.5 ст 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП.
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На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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