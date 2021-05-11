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11.05.2021  08:24   

Женщина пострадала в ДТП на Журавлевском спуске (ФОТО)

Авария произошла утром 10 мая.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов утра на Журавлевском спуске произошло ДТП с участием автомобилей Daewwo Lanos и Honda Cr-V.

В аварии пострадала водитель автомобиля Honda. Медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственнро-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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