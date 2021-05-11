Где в Харькове не будет воды 11 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №4, стояк) до 18:00 11 мая;
пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35-а (п. №2, стояк) до 20:00 11 мая.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 11 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 11 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Архитекторов, 28, 34, пр. Победы, 71-б, 79, ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 11 мая.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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