09.08.2023 20:00 Дмитро Колонєй
Канадці допоможуть Харкову відбудувати пошкоджену ворогом школу та відремонтувати дороги
Мер Харкова іІгор Терехов розповів про розвиток міжнародного співробітництва Харкова.
Канадці допоможуть Харкову відбудувати пошкоджену ворогом школу та відремонтувати дороги
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розповів про подальшій розвиток міжнародного співпробітництва міста.
"Активне міжнародне співробітництво - ключ до надходження великих зовнішніх інвестицій до громади, і він - у наших руках.
Мав зустріч з головою громадської організації «ХАГС» Полом Хьюзом.
Волонтер передав мені листа від мера канадського міста Калгарі пані Джоті Гондек, у якому вона висловила беззаперечну підтримку Харкову.
І ми вже визначилися зі сферами подальшої співпраці. Так, канадці готові допомогти нам відбудувати одну з пошкоджених окупантами шкіл та взяти на себе ремонт кількох проблемних доріг.
Далі буде."
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