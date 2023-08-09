Канадці допоможуть Харкову відбудувати пошкоджену ворогом школу та відремонтувати дороги

09.08.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Мер Харкова іІгор Терехов розповів про розвиток міжнародного співробітництва Харкова.

"Активне міжнародне співробітництво - ключ до надходження великих зовнішніх інвестицій до громади, і він - у наших руках.

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Мав зустріч з головою громадської організації «ХАГС» Полом Хьюзом.

Волонтер передав мені листа від мера канадського міста Калгарі пані Джоті Гондек, у якому вона висловила беззаперечну підтримку Харкову.

І ми вже визначилися зі сферами подальшої співпраці. Так, канадці готові допомогти нам відбудувати одну з пошкоджених окупантами шкіл та взяти на себе ремонт кількох проблемних доріг.

Далі буде."