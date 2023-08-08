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08.08.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Мешканці канадського міста Калгарі готові допомагати у відновленні Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов отримав листа від мера канадського міста Джоті Гондек.


Мешканці канадського міста Калгарі готові допомагати у відновленні Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у листі до Харківського міського голови Ігоря Терехова мер канадського міста Калгарі Джоті Гондек зазначила, що мешканці Калгарі підтримують народ України у війні, яку розв'язала росія, та готові допомагати у відновленні Харкова.
 
«Цю війну не можна виправдати. Вона коштувала людям життя, зруйнувала їхні сім'ї та знищила засоби до існування. Для багатьох Ваших громадян вона коштувала всього. Як колега-мер я розумію, під яким величезним тиском Ви перебуваєте щодня, але екстремальність Ваших обставин я можу лише уявити. Я хочу особисто подякувати Вам за все, що Ви робите для харків'ян.
 
Прошу Вас повідомляти про підтримку, яка Вам знадобиться в майбутньому від міста Калгарі, коли Ви будете відбудовувати Харків. Я сподіваюся, що це послання з-за Атлантики дасть Вам відчуття того, що Ваше служіння має значення далеко за межами Вашого міста. Ми - з Вами!» - говориться в листі.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків, калгарі
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