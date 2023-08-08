08.08.2023 19:31 Дмитро Колонєй

Мешканці канадського міста Калгарі готові допомагати у відновленні Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов отримав листа від мера канадського міста Джоті Гондек.



Мешканці канадського міста Калгарі готові допомагати у відновленні Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у листі до Харківського міського голови Ігоря Терехова мер канадського міста Калгарі Джоті Гондек зазначила, що мешканці Калгарі підтримують народ України у війні, яку розв'язала росія, та готові допомагати у відновленні Харкова.

«Цю війну не можна виправдати. Вона коштувала людям життя, зруйнувала їхні сім'ї та знищила засоби до існування. Для багатьох Ваших громадян вона коштувала всього. Як колега-мер я розумію, під яким величезним тиском Ви перебуваєте щодня, але екстремальність Ваших обставин я можу лише уявити. Я хочу особисто подякувати Вам за все, що Ви робите для харків'ян.

Прошу Вас повідомляти про підтримку, яка Вам знадобиться в майбутньому від міста Калгарі, коли Ви будете відбудовувати Харків. Я сподіваюся, що це послання з-за Атлантики дасть Вам відчуття того, що Ваше служіння має значення далеко за межами Вашого міста. Ми - з Вами!» - говориться в листі.