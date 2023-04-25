Від ударів ворога постраждали 14 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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