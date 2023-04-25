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25.04.2023  18:36   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали 14 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали 14 селищ Харківщини від ударів ворога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли 7 населених пунктів харківщини: Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Амбарне.

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  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів Харківщини: Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 квітня 2023 року.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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