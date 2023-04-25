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25.04.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Скільки харківських школярів бажають скласти НМТ: інформація Департаменту освіти

Стало відомо, скільки харкківських учнів виявили бажання та пройшли реєстрацію для складаня мультіпредметного тесту за тиждень до її закінчення.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на  Департамент освіти, з 7,5 тис. випускників шкіл 82% виявили бажання складати тест. При цьому 90% з них уже зареєструвалися та сформували сертифікати.
 
 
«До 7 травня можна буде внести зміни до реєстраційних даних: виправити помилки в особистих даних, змінити навчальний предмет додаткового блоку чи обрати інше місце перебування у дні проведення НМТ», - зазначили у департаменті.
 
Реєстрація на участь у національному мультипредметному тестуванні завершиться 3 травня.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  нмт, реєстрація, харків
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