Скільки харківських школярів бажають скласти НМТ: інформація Департаменту освіти

Стало відомо, скільки харкківських учнів виявили бажання та пройшли реєстрацію для складаня мультіпредметного тесту за тиждень до її закінчення.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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