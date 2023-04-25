25.04.2023 19:07 Дмитро Колонєй

Скільки харківських школярів бажають скласти НМТ: інформація Департаменту освіти

Стало відомо, скільки харкківських учнів виявили бажання та пройшли реєстрацію для складаня мультіпредметного тесту за тиждень до її закінчення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланям на Департамент освіти, з 7,5 тис. випускників шкіл 82% виявили бажання складати тест. При цьому 90% з них уже зареєструвалися та сформували сертифікати.

«До 7 травня можна буде внести зміни до реєстраційних даних: виправити помилки в особистих даних, змінити навчальний предмет додаткового блоку чи обрати інше місце перебування у дні проведення НМТ», - зазначили у департаменті.

Реєстрація на участь у національному мультипредметному тестуванні завершиться 3 травня.



