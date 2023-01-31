31.01.2023 18:52 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, російські окупанти завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів та понад 20 обстрілів з РСЗВ,.по цивільній інфраструктурі Харківщини.
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На Куп’янському напрямку веде оборону раніше захоплених рубежів. Ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківщини.
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На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони 9 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки.
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На Сіверському напрямку противник обситріляв село Леміщине Харківської області.
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