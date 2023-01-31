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31.01.2023  18:52   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, російські окупанти завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів та понад 20 обстрілів з РСЗВ,.по цивільній інфраструктурі Харківщини.
 
  • На Куп’янському напрямку веде оборону раніше захоплених рубежів. Ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківщини. 
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони 9 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки.
  • На Сіверському напрямку противник обситріляв село Леміщине Харківської області.

 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агресія рф, обстановка, харьков, харків
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