31.01.2023 18:20 Василь Голосний

У Харкові відкрили новий Пункт Незламності (фото)

У приміщеннях гуртожитків Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 31 січня відкрили «пункт незламності».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Там встановлені генератори, пічка та ліжка, є кухня та туалети, інтернет та питна вода. Площа «пункту незламності» становить 800 кв. м, і він може прийняти до 200 осіб, повідомдяє РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував усім, хто запропонував та підтримав ініціативу щодо відкриття ще одного «Пункту незламності» у місті.

«Для нас відкриття ще однієї локації, де харків'яни можуть зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити свої телефони, дуже важливе. Хочу подякувати всім, хто брав участь у створенні цього «пункту незламності» особисто від себе та від усіх харків'ян», - зазначив Ігор Терехов.

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