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31.01.2023  18:20   Василь Голосний

У Харкові відкрили новий Пункт Незламності (фото)

У приміщеннях гуртожитків Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 31 січня відкрили «пункт незламності».


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Там встановлені генератори, пічка та ліжка, є кухня та туалети, інтернет та питна вода. Площа «пункту незламності» становить 800 кв. м, і він може прийняти до 200 осіб, повідомдяє РЕДПОСТ.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов подякував усім, хто запропонував та підтримав ініціативу щодо відкриття ще одного «Пункту незламності» у місті.
 
«Для нас відкриття ще однієї локації, де харків'яни можуть зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити свої телефони, дуже важливе. Хочу подякувати всім, хто брав участь у створенні цього «пункту незламності» особисто від себе та від усіх харків'ян», - зазначив Ігор Терехов.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харьков, харків, ігор терехов, юридична академія, пункт незламності
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