09.12.2022 12:27

Перемістя Харкова обстріляли зі Смерчу та С-300 (фото)

Правоохоронці встановлюють подробиці обстрілу Харкова ввечері 8 грудня.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 8 грудня близько 21:00 російські військові обстріляли житловий сектор с. Котляри. Двоє жінок 41 та 44 років отримали поранення. 40-річний мирний мешканець загинув. Пошкоджено низку житлових будинків, господарських споруд та приватних автівок. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Смерч».





Близько 21:05 окупанти завдали ракетний удар по Пісочинській ОТГ: є пошкодження приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, військові ЗС РФ застосували ЗРК С-300.





8 грудня російські військові вкотре обстріляли м. Куп'янськ. Отримала поранення 55-річна мешканка. Внаслідок ворожих обстрілів горіли складські приміщення продовольчого підприємства.



За процесуального керівництва Харківської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 8 грудня після о пів на дев’яту вечора ворог наніс ракетний удар по селу Котляри Безлюдівської громади. Поранення отримали четверо людей: троє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці. 40-річний пацієнт від чисельних осколкових поранень помер у лікарні.