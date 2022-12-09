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09.12.2022  12:27   

Перемістя Харкова обстріляли зі Смерчу та С-300 (фото)

Правоохоронці встановлюють подробиці обстрілу Харкова ввечері 8 грудня.

Новини Харьква: Котляри й Коротич обстріляли зі Смерчу та С-300

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 8 грудня близько 21:00 російські військові обстріляли житловий сектор с. Котляри.  Двоє жінок 41 та 44 років отримали поранення. 40-річний мирний мешканець загинув. Пошкоджено низку житлових будинків, господарських споруд та приватних автівок. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Смерч».

Новини Харьква: Котляри й Коротич обстріляли зі Смерчу та С-300

Близько 21:05 окупанти завдали ракетний удар по Пісочинській ОТГ: є пошкодження приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, військові ЗС РФ застосували ЗРК С-300.

Новини Харьква: Котляри й Коротич обстріляли зі Смерчу та С-300

8 грудня російські військові вкотре обстріляли м. Куп'янськ. Отримала поранення 55-річна мешканка. Внаслідок  ворожих обстрілів горіли складські приміщення продовольчого підприємства.

За процесуального керівництва Харківської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 8 грудня після о пів на дев’яту вечора ворог наніс ракетний удар по селу Котляри Безлюдівської громади. Поранення отримали четверо людей: троє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці. 40-річний пацієнт від чисельних осколкових поранень помер у лікарні.

Новини Харьква: Котляри й Коротич обстріляли зі Смерчу та С-300

Новини Харьква: Котляри й Коротич обстріляли зі Смерчу та С-300

Новини Харьква: Котляри й Коротич обстріляли зі Смерчу та С-300

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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