Фахівці перевірили якість джерельної води у Харкові: результат дослідження

В кінці листопада поточного року в рамках моніторингу проведені дослідження якості та безпечності питної води з каптажів джерел на території міста Харкова.
Проби води з інших джерел (Саржин яр, Олексіївська балка, сел. Олешки, вул. Зубенка, 25, вул. Бучми,16, вул. Мінераловодська, 1) відповідали вимогам санітарних норм та правил.
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