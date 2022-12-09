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09.12.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Фахівці перевірили якість джерельної води у Харкові: результат дослідження

В кінці листопада поточного року в рамках моніторингу проведені дослідження якості та безпечності питної води з каптажів джерел на території міста Харкова.

Харків вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Фахівці представили результати аналізу джерельної води у місті Харків. Не відповідала гігієнічним нормативам вода в джерелах:
 
  • поблизу Петренківського водоймища (Немишлянський район) – за органолептичними показниками кольоровості та каламутності, показником перманганатної окисності та мікробіологічними показниками епідемічної безпеки;
  • в Манжосовому Яру (Київський район) – за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки;
  • в парку «Юність» (Полтавський щлях, 198) – за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки та вмістом нітратів.

Проби води з інших джерел (Саржин яр, Олексіївська балка, сел. Олешки, вул. Зубенка, 25, вул. Бучми,16, вул. Мінераловодська, 1) відповідали вимогам санітарних норм та правил.

Важливо: у разі використання джерельної води (навіть якщо вона за результатами останніх досліджень відповідає гігієнічним нормативам), її завжди потрібно кип’ятити. Кип’ятіння до утворення бульбашок на поверхні є найдоступнішим та водночас ефективним методом знезараження води. Після кип’ятіння воді необхідно дати охолонути природним шляхом та зберігати в чистій закритій ємності.
 
Нагадаємо, рівень радіації у Харкові та області на 9 грудня.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, вода
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