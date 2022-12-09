09.12.2022 10:53 Рита Парфенова

У лікарні Харкова помер постраждалий від ракетного обстрілу чоловік

У 40-річного постраждалого були чисельні осколкові поранення

Про це в повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер», - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.



Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення.

Нагадаємо, 8 грудня після о пів на дев’яту вечора ворог наніс ракетного удару по селу Котляри Безлюдівської громади. Поранення отримали четверо людей: троє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.