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09.12.2022  10:53   Рита Парфенова

У лікарні Харкова помер постраждалий від ракетного обстрілу чоловік

У 40-річного постраждалого були чисельні осколкові поранення

швидка допомога

Про це в повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер», - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення.

Нагадаємо, 8 грудня після о пів на дев’яту вечора ворог наніс ракетного удару по селу Котляри Безлюдівської громади. Поранення отримали четверо людей: троє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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