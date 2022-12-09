У лікарні Харкова помер постраждалий від ракетного обстрілу чоловік

У 40-річного постраждалого були чисельні осколкові поранення
Про це в повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер», - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення.
Нагадаємо, 8 грудня після о пів на дев’яту вечора ворог наніс ракетного удару по селу Котляри Безлюдівської громади. Поранення отримали четверо людей: троє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.
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