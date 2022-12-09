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09.12.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Найпопулярніші професії названо в Харківській області

Центр зайнятості Харківської області надав статистичні дані.

робота
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.
 
Повідомляється, що станом на початок грудня 2022 року на ринку праці Харківської області популярні такі професії, за професійними групами:
 
  • професіонали – 21%- фармацевт, учитель,  інженер з охорони праці;
  • фахівці – 17%-асистент фармацевта, бухгалтер, сестра медична;
  • кваліфіковані робітники з інструментом – 16%- швачка, електромонтер, слюсар-сантехнік;
  • робітники з обслуговування, експлуатації устаткування – 13%- водій, оператор котельні, токар;
  • найпростіші професії – 11%- прибиральник службових приміщень, двірник, вантажник;
  • працівники сфери торгівлі та послуг – 9%- продавець, соціальний робітник, кухар.

Нагадаємо, у Вроцлаві пройде харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop.

Источник:   Харківська обласна служба зайнятості
 Тэги:  харьков, работа
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