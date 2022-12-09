Найпопулярніші професії названо в Харківській області

Центр зайнятості Харківської області надав статистичні дані.
Нагадаємо, у Вроцлаві пройде харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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