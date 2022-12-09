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09.12.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Google допоможе Україні розвивати цифрову освіту

Вдосконалення цифрової освіти допоможе Україні розв'язати питання безробіття серед ВПО та зробити внесок в економічне відродження країни.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Мінцифри.
 
Повідомляться, що Google.org надасть грант у 2 млн. доларів та своїх фахівців з Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні. Це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.
 
Наразі в мажах співпраці з Google.org Дія.Цифрова освіта готує оновлення, а саме:
 
  • елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання;
  • інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії;
  • рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації;
  • пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.
Варто зазначити, що грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів. Функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою.
 
Нагадаємо, найпопулярніші професії названо в Харківській області.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  google, образование
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