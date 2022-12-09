09.12.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Google допоможе Україні розвивати цифрову освіту

Вдосконалення цифрової освіти допоможе Україні розв'язати питання безробіття серед ВПО та зробити внесок в економічне відродження країни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Мінцифри.

Повідомляться, що Google.org надасть грант у 2 млн. доларів та своїх фахівців з Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні. Це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.

Наразі в мажах співпраці з Google.org Дія.Цифрова освіта готує оновлення, а саме:

елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання;

інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії;

рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації;

пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.

Варто зазначити, що грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів. Функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою.