06.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Серьезно пострадавшим от взрывоопасных предметов жителям Харькова положена компенсация
О том, при каких условиях ее можно получить, сообщили в Департаменте социальной политики Харькова.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент социальной политики, граждане, которым установили инвалидность в результате повреждений, вызванных взрывоопасными предметами, могут получить одноразовую компенсацию. Действует соответствующее постановления правительства Украины.
Компенсация назначается:
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Если обращение поступило не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с повреждениями, вызванными взрывоопасными предметами.
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Основанием служит заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения (для детей младше 18 лет) или медико-социальной экспертной комиссии (для лиц старше 18 лет).
Размер пособия зависит от группы и подгруппы инвалидности (от трех до пяти прожиточных минимумов). Для получения компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту пребывания.
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