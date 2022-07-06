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06.07.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Серьезно пострадавшим от взрывоопасных предметов жителям Харькова положена компенсация

О том, при каких условиях ее можно получить, сообщили в Департаменте социальной политики Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент социальной политики, граждане, которым установили инвалидность в результате повреждений, вызванных взрывоопасными предметами, могут получить одноразовую компенсацию. Действует соответствующее постановления правительства Украины. 
 

Компенсация назначается:

  1. Если обращение поступило не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с повреждениями, вызванными взрывоопасными предметами.
  2. Основанием служит заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения (для детей младше 18 лет) или медико-социальной экспертной комиссии (для лиц старше 18 лет). 
 
 
Размер пособия зависит от группы и подгруппы инвалидности (от трех до пяти прожиточных минимумов). Для получения компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту пребывания.
 
Напомним, ранее мы писали отом,что в Харькове пересчитывают размеры пяти пособий, в связи с повышением прожиточного минимума.
 

 

Тэги:  выплата, агрессия россии, повреждения взрывоопасными предметами, компенсацмя
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