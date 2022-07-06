06.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Серьезно пострадавшим от взрывоопасных предметов жителям Харькова положена компенсация

О том, при каких условиях ее можно получить, сообщили в Департаменте социальной политики Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент социальной политики, граждане, которым установили инвалидность в результате повреждений, вызванных взрывоопасными предметами, могут получить одноразовую компенсацию. Действует соответствующее постановления правительства Украины.

Компенсация назначается:

Если обращение поступило не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с повреждениями, вызванными взрывоопасными предметами. Основанием служит заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения (для детей младше 18 лет) или медико-социальной экспертной комиссии (для лиц старше 18 лет).

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Размер пособия зависит от группы и подгруппы инвалидности (от трех до пяти прожиточных минимумов). Для получения компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту пребывания.

Напомним, ранее мы писали отом,что в Харькове пересчитывают размеры пяти пособий , в связи с повышением прожиточного минимума.