06.07.2022 15:53 Василий Голосный

В Харькове устраняют последствия ночного обстрела (фото)

Коммунальные службы вместе с горожанами сегодня, 6 июля, разбирают завалы, образовавшиеся вследствие очередного ночного обстрела Харькова.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



С последствиями агрессии оккупантов в Холодногорском и Новобаварском районах ознакомился Харьковский городской голова Игорь Терехов. По его словам, здание по ул. Полтавский Шлях, 15 полностью уничтожено и подлежит сносу. Также под обстрел попало здание Администрации Новобаварского района, однако есть шансы на его восстановление. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТС последствиями агрессии оккупантов в Холодногорском и Новобаварском районах ознакомился Харьковский городской голова Игорь Терехов. По его словам, здание по ул. Полтавский Шлях, 15 полностью уничтожено и подлежит сносу. Также под обстрел попало здание Администрации Новобаварского района, однако есть шансы на его восстановление.

«Мы посмотрим на конструктив здания, и, если это возможно, будем его восстанавливать. Это здание районной администрации, и здесь же харьковчане получали административные и социальные услуги. Еще с первых дней войны я говорил: то, что творит российская армия, - не иначе как геноцид украинского народа. И эти разрушения в очередной раз доказывают это», - подчеркнул мэр.

Также Игорь Терехов отметил сплоченность харьковчан, которые оперативно помогают коммунальщикам восстанавливать город.

«Очень много харьковчан собралось. Они помогают убирать все то, что сегодня ночью натворил российский агрессор. Будем работать дальше, все восстанавливать. У харьковчан есть дух и здоровая злость к оккупантам. Это еще раз подчеркивает, что Харьков не сломить», - подчеркнул городской голова.

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