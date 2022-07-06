    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковводоканал сообщил реквизиты для оплаты своих услуг
06.07.2022  16:05   Виталий Хиневич

Харьковводоканал сообщил реквизиты для оплаты своих услуг

Харьковчане могут оплатить услуги коммунального предприятия через банковские реквизиты.

Вода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
В связи с тем, что решением Правления Национального банка Украины от 02.06.2022 № 261-рш/БТ АО «Мегабанк» отнесено к категории неплатежеспособных, абонентов КП «Харьковводоканал»  просят оплачивать услуги по следующим реквизитам:
 
Получатель: КП «Харьковводоканал»
 
Код ЕДРПОУ 03361715
 
Счета  открытые в ПАО «БАНК ВОСТОК»:
 
  • UА033071230000026001010172441, основной счет предприятия и для расчетов с физическими лицами;
  • UА773071230000026003030172441, для расчетов с юридическими лицами;
  • UА403071230000026002020172441, счет для других доходов предприятия.
или
 
Счет UA103515330000026008052327967 открытый в АО КБ «ПРИВАТБАНК»
 
Напомним, часть жителей Киевского района временно останутся без воды.

 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 ЖКХ В Харькове восстановлено электроснабжение, пропавшее после ракетного удара 06.07 ЖКХ Часть жителей Киевского района временно останутся без воды 05.07 ЖКХ Харьковские энергетики восстанавливают линии электропередач
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 